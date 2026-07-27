Der Biotechspezialist hat eine verbindliche Vereinbarung zum Kauf des US-Unternehmens Forte Biosciences für 77 US-Dollar je Aktie in bar geschlossen, wie das im EuroStoxx 50 notierte Unternehmen am Montag in Amsterdam mitteilte. Der Deal bewerte das Eigenkapital von Forte Biosciences mit rund 2,2 Milliarden US-Dollar (1,9 Mrd Euro). Zuletzt hatte die Aktie im US-Handel mit knapp 55 Dollar geschlossen. Noch bis in den Juli hinein war der Kurs allerdings um die 20 Dollar gependelt, bevor positive Studiendaten den Wert anfachten.