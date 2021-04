Die Aktien, mit denen die Portfolios der börsengehandelten Tech- und Zukunftstechnologiefonds ausgestattet werden sind illuster. So haben Woods Anlagegesellschaft für Exchange Traded Funds (ETF) von 1,15 Millionen Aktien des "Datengrabungsfirma" Palantir Technologies gekauft.

Das immer noch etwas geheimnisumwitterte Unternehmen des Investors Peter Thiel hat den Kurs nach dem Börsengang im Oktober des vergangenen Jahres zunächst mehr als verdreifacht.

Cathie Wood and her analysts break down the multi-billion-dollar space opportunity — and explain why an infrastructure stock and ARK's 3D Printing ETF are among the top holdings in their Space Exploration and Innovation ETF https://t.co/u1coYWA3IT

