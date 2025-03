Arm versucht seit langem, im lukrativen Geschäft mit Server-Prozessoren Fuss zu fassen. Dieser Markt wurde bislang von Chips auf Grundlage der von Intel entwickelten «x86»-Architektur dominiert. Viele Server-Hersteller scheuten den Umstieg, weil die beiden Systeme unterschiedliche Software benötigen. «Inzwischen sind wir aber an einem Punkt angelangt, an dem Programme in erster Linie für Arm entwickelt werden», betonte Awad. Der Online-Händler Amazon, die Alphabet-Tochter Google und der Software-Konzern Microsoft nutzen für ihre Rechenzentren bereits Arm-CPUs.