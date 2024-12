An der Wall Street hatten die Börsen am Vortag in einer verkürzten Sitzung zugelegt. Grund war die anhaltende Zuversicht der Anleger nach der Wahl von Donald Trump zum künftigen US-Präsidenten, auch wenn die Rally zuletzt etwas ins Stocken geraten war. Der US-Standardwerteindex Dow Jones war am Dienstag mit einem Plus von 0,9 Prozent bei 43.297,03 Punkten aus dem Handel gegangen. Der breiter gefasste S&P 500 gewann 1,1 Prozent auf 6040,04 Punkte und die technologielastige Nasdaq stieg um 1,4 Prozent auf 20 031,13 Stellen.