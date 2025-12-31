Der breit gefasste MSCI-Index für ‌asiatische ‌Aktien ausserhalb Japans gab zwar um 0,17 Prozent nach, steuert aber auf ein Jahresplus von 27 Prozent zu. Dies wäre der stärkste Anstieg seit 2017, der vor allem auf eine starke Rallye bei Chipherstellern inmitten des Booms ​bei Aktien mit Bezug zur Künstlichen Intelligenz (KI) zurückzuführen ist. «Ungeachtet einiger kleinerer ‌Schocks war das Jahr für die Anlagerenditen grandios», ‌sagte Kyle Rodda, leitender Finanzanalyst bei Capital.com. «Die Gewinne waren zwar etwas konzentriert, aber die Kombination aus dem KI-Boom und einer entgegenkommenden Geld- und Fiskalpolitik hat die Risikoanlagen nach oben und in die Nähe von Rekordwerten getrieben.»