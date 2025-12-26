In Japan stützte die Verabschiedung eines Rekordhaushalts durch das ‌Kabinett von Ministerpräsidentin Sanae Takaichi die Stimmung. Das Budget für ‌das kommende Fiskaljahr beläuft sich auf 122,3 Billionen Yen (rund 610 Milliarden Franken). Gleichzeitig untermauerten neue Inflationsdaten die Erwartung weiterer Zinserhöhungen. Die Kerninflation in der Hauptstadt Tokio verlangsamte sich im Dezember zwar auf 2,3 Prozent, blieb aber über dem Zwei-Prozent-Ziel der Notenbank. Analysten zufolge zielt die jüngste Kommunikation der Bank of Japan darauf ab, sich Flexibilität beim genauen Zeitpunkt künftiger Zinsschritte zu ⁠sichern.