Die ‌japanische Börse erreichte neue Höchststände: Der Nikkei-Index legte ​0,3 Prozent auf 63'448,87 Punkte zu und markierte damit ein neues Allzeithoch. Der breiter gefasste Topix notierte 0,4 Prozent schwächer bei 3902,61 Zählern. In Südkorea stieg der Kospi um 1,7 Prozent. SK Hynix steht mit einer Marktkapitalisierung von fast einer Billion Dollar vor einem historischen Meilenstein. Die Aktie hat in ‌diesem Jahr bereits über 200 Prozent zugelegt. Die chinesischen Märkte zeigten sich schwächer: Die Börse Shanghai verlor 0,9 Prozent auf 4204,77 Punkte. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen fiel um 1,1 ​Prozent auf 4.943,57 Punkte.