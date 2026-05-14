Die KI-Euphorie hat die asiatischen Börsen am Donnerstag beflügelt. Der südkoreanische Chip-Hersteller SK Hynix steht kurz davor, in den Club der Billion-Dollar-Unternehmen aufzusteigen. Gleichzeitig richteten sich die Blicke der Anleger auf das mit Spannung erwartete Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping in Peking. «Die Märkte versuchen, zwei Strategien gleichzeitig zu fahren: KI und Gewinne sprechen für Wachstumswerte, aber Geopolitik und Energiepreise schreiben im Hintergrund stillschweigend die Inflationsentwicklung um», sagte Charu Chanana, Chefanlagestratege bei Saxo.
Die japanische Börse erreichte neue Höchststände: Der Nikkei-Index legte 0,3 Prozent auf 63'448,87 Punkte zu und markierte damit ein neues Allzeithoch. Der breiter gefasste Topix notierte 0,4 Prozent schwächer bei 3902,61 Zählern. In Südkorea stieg der Kospi um 1,7 Prozent. SK Hynix steht mit einer Marktkapitalisierung von fast einer Billion Dollar vor einem historischen Meilenstein. Die Aktie hat in diesem Jahr bereits über 200 Prozent zugelegt. Die chinesischen Märkte zeigten sich schwächer: Die Börse Shanghai verlor 0,9 Prozent auf 4204,77 Punkte. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen fiel um 1,1 Prozent auf 4.943,57 Punkte.
Devisen
Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar angesichts überraschend hoher US‑Inflationsdaten. Die US-Erzeugerpreise verzeichneten den stärksten Anstieg seit Anfang 2022. Der Dollar legte geringfügig auf 157,90 Yen zu und stieg leicht auf 6,7863 Yuan. Zur Schweizer Währung rückte er etwas auf 0,7815 Franken vor. Der Euro blieb fast unverändert bei 1,1713 Dollar und zog leicht auf 0,9156 Franken an. Die höhere Inflation und robuste Arbeitsmarktdaten haben einige Händler dazu veranlasst, sogar eine mögliche Zinserhöhung der US-Notenbank Fed im ersten Halbjahr einzupreisen.
(Reuters)