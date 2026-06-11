Obwohl die Aktien von ASML im Jahr 2026 um 64 Prozent gestiegen sind, blieb die Entwicklung hinter der des breiteren US-Halbleitersektors zurück, der von der stark steigenden Nachfrage nach Anwendungen der künstlichen Intelligenz profitiert hat. Auch im Vergleich zu Wettbewerbern wie Applied Materials und wichtigen Kunden wie Samsung Electronics schnitt das niederländische Unternehmen schwächer ab.
Zwar profitiert ASML indirekt von Rückenwinden wie den stark gestiegenen Preisen für Speicherchips, doch Anleger stellen die Zurückhaltung des Unternehmens bei Preiserhöhungen, die Geschwindigkeit der Einführung seiner Geräte der nächsten Generation und die Frage infrage, wie schnell die Produktion ausgeweitet werden kann. Das Verhältnis des erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnisses (Forward-KGV) zu dem der wichtigsten Wettbewerber befindet sich auf dem niedrigsten Stand seit mehr als einem Jahrzehnt.
«Es gibt viele Bedenken, dass ASML selbst bei sehr starker Marktnachfrage möglicherweise nicht in der Lage sein wird, diese Nachfrage ausreichend zu monetarisieren», sagte Bernstein-Analyst David Dai in einem Interview. Derzeit würden Hedgefonds häufig ASML-Aktien leerverkaufen, um Käufe anderer Halbleiterwerte zu finanzieren. ASML lehnte eine Stellungnahme zur Entwicklung des Aktienkurses ab.
Als einziger Anbieter von EUV-Lithografiesystemen (Extreme Ultraviolet Lithography), die für die Herstellung der komplexen Strukturen moderner Halbleiterchips benötigt werden, scheint ASML eigentlich die ideale «Pick-and-Shovel»-Investition im KI-Boom zu sein. Doch obwohl die starke Nachfrage die Chippreise in die Höhe getrieben hat, erklärte ASML-CEO Christophe Fouquet im April, dass das Unternehmen die Preise seiner Maschinen – die rund 350 Millionen Euro kosten können – nicht allein wegen der hohen Nachfrage erhöhen werde. Nach Einschätzung von Analysten von Barclays sind Preiserhöhungen kurzfristig ohnehin unwahrscheinlich.
Ein weiterer möglicher Rückschlag ist die verzögerte Einführung der modernsten ASML-Anlagen. Taiwan Semiconductor Manufacturing erklärte, dass diese Maschinen bis mindestens 2029 noch nicht für die Chipproduktion eingesetzt werden sollen. Doch selbst nach 2029 ist eine breite Einführung nicht garantiert, sagte Ken Hui, Direktor des Bakewell Alpha Fund. Da TSMC die Produktivität seiner bestehenden Anlagen kontinuierlich verbessere, könnten sogenannte High-NA-EUV-Systeme selbst für die voraussichtlich um 2030 erscheinenden A10-Chips möglicherweise nicht notwendig sein.
Produktionswachstum als Schlüssel
Letztlich sorgen sich Investoren darüber, dass ASML einen geringeren Anteil an den Gesamtausgaben der Chiphersteller erhält, da sich die Branche zunehmend auf Prozesse ausserhalb der Lithografie konzentriert – etwa auf Abscheidung (Deposition), Ätzen (Etching) und fortschrittliche Gehäusetechnologien (Advanced Packaging). Zudem gibt es Zweifel daran, ob ASML seine Produktionskapazitäten schnell genug ausbauen kann, um von der steigenden Nachfrage vollständig zu profitieren. Diese Sorge hat zuletzt allerdings nachgelassen, nachdem zahlreiche Analysten erklärten, ASML erhöhe seine Produktion schneller als bisher erwartet.
Die Bank of America erhöhte Anfang des Monats ihr Kursziel für ASML auf den höchsten Wert unter allen Analystenhäusern und prognostiziert, dass die Produktion bis Ende 2027 auf 90 EUV-Systeme pro Jahr steigen wird. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr verkaufte das Unternehmen 48 solcher Anlagen.
Auf Basis des erwarteten KGVs wird ASML derzeit nur noch mit einem Aufschlag von etwa 25 Prozent gegenüber Applied Materials bewertet – ein Niveau nahe dem niedrigsten Stand seit 2014. Gegenüber Lam Research wird ASML sogar auf einem vergleichbaren Bewertungsniveau gehandelt, was zuletzt 2012 der Fall war. Ein ähnliches Bild ergibt sich im Vergleich zum japanischen Unternehmen Tokyo Electron.
Diese niedrige relative Bewertung könnte für langfristig orientierte Anleger attraktiv sein. Der Markt sollte ASML künftig stärker wertschätzen», sagte John Lamb, Leiter Aktienanlagen bei Capital Group, dem zweitgrössten Aktionär des niederländischen Unternehmens. ASML habe einen «leichten Nachteil» gehabt, weil sich der Grossteil der Dynamik in den vergangenen Monaten auf US-amerikanische und asiatische Halbleiterunternehmen konzentrierte, erklärte Lamb. «Es könnte sein, dass ASML zunächst seinen Auftragsbestand weiter ausbauen muss – und das braucht einfach Zeit.»
(Bloomberg/cash)