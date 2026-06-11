Als einziger Anbieter von EUV-Lithografiesystemen (Extreme Ultraviolet Lithography), die für die Herstellung der komplexen Strukturen moderner Halbleiterchips benötigt werden, scheint ASML eigentlich die ideale «Pick-and-Shovel»-Investition im KI-Boom zu sein. Doch obwohl die starke Nachfrage die Chippreise in die Höhe getrieben hat, erklärte ASML-CEO Christophe Fouquet im April, dass das Unternehmen die Preise seiner Maschinen – die rund 350 Millionen Euro kosten können – nicht allein wegen der hohen Nachfrage erhöhen werde. Nach Einschätzung von Analysten von Barclays sind Preiserhöhungen kurzfristig ohnehin unwahrscheinlich.