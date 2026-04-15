Jefferies-Analyst Janardan Menon sagte, sowohl die Konzernprognose für den Umsatz als auch jene für die Bruttomarge im aktuell laufenden zweiten Quartal läge unter seinen Erwartungen und dem Analystenkonsens. Wichtig aus seiner Sicht aber ist die Erhöhung des Ausblicks für das Jahr. Menon vermutet hier als Grund vor allem den Bereich der Immersionslithografie, wo ASML zuvor aufgrund rückläufiger Umsätze in China bislang mit einem Rückgang gerechnet habe, nun aber einen nahezu flachen Trend erwarte. Dies könnte laut dem Experten teilweise auf vorgezogene Käufe im Zusammenhang mit dem US-Vorhaben zurückzuführen sein, im Technologiestreit mit China die Exportkontrollen für Halbleiterfertigungsanlagen zu verschärfen.