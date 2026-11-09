Die Valoren von Swiss Re verlieren am Montag 1,45 Prozent auf 149,70 Franken, während der Gesamtmarkt gemessen am Swiss Market Index (SMI) um 0,2 Prozent zulegt. Seit Jahresbeginn beträgt das Plus des Titels 14,5 Prozent.
Mit dem am 5. November 2026 vorgelegten Quartalsergebnis konnte Swiss Re beim Gewinn überzeugen, und der Titel erreichte zwischenzeitlich gar ein Mehrjahreshoch von 150.20 Franken. In den letzten zwei Handelstagen hat sich der Kurs des Schweizer Rückversicherers indes um rund 5 Prozent zurückgebildet. Das Minus vom Montag ist dabei einer Ratingsenkung von Oddo BHF geschuldet. Deren Analyst Roland Pfänder stufte den Titel auf «Underperform» von «Neutral» herab, während das Kursziel unverändert bei 135 Franken belassen wurde.
Obwohl der Schweizer Rückversicherer im dritten Quartal laut Oddo-Experte Pfänder über alle Sparten hinweg die Gewinnerwartungen übertreffen konnte, trübe ein massiver Rückgang der Profitabilität im Neugeschäft das Gesamtbild. So brach die vertragliche Servicemarge in den ersten neun Monaten um 28 Prozent auf 2,8 Milliarden Dollar ein. Zudem rechnet der Experte des französischen Vermögensverwalters für die Schadenrück- und Industrieversicherung bis 2027 mit einem verschärften Wettbewerbsumfeld sowie anhaltendem Preisdruck, weshalb die Aktie vor dem Hintergrund dieser Gegenwinde derzeit als zu hoch bewertet gelte.
Gemäss AWP-Analyser stufen drei Analysten den Titel mit «Kaufen», sieben mit «Neutral» und zehn mit «Verkaufen» ein. Das durchschnittliche Kursziel von 136 Franken liegt deutlich unter den bezahlten Kursen. Dieses Kurslevel ist denn auch in etwa das Niveau, das andere Experten für Zukäufe als interessant erachten.
Nach dem Kursanstieg von rund 33 Prozent seit dem Jahrestief im Juni bei 114 Franken sei ein grosser Teil der Ausschüttungsfantasie bereits eingepreist, meint die Helvetische Bank in einem Kommentar am vergangenen Freitag. Für bestehende Investoren bleibe Swiss Re dank der attraktiven mit einer Gesamtausschüttung - sprich Dividendenrendite von rund 4 Prozent plus Rückkäufen - und der Bilanzstärke eine Halteposition. Für Neuengagements sollten Anlegerinnen deshalb Rücksetzer in Richtung von 135 Franken abwarten.
Nachdem verschiedene Analysten den Zahlenkranz für das dritte Quartal kritisch sahen - mehr dazu hier -, findet die Helvetische Bank durchaus positive Worte. Swiss Re sei heute qualitativ ein deutlich besseres Unternehmen als vor drei Jahren. Erstens seien die Reserven gestärkt worden, Life & Health (L&H) bereinigt, die Kapitalisierung sei komfortabel und die Kosten sinken. Das dritte Quartal 2026 bestätige diese Qualität, auch wenn das insgesamt doch eher milde Naturkatastrophenjahr deutliche Unterstützung lieferte, so die Experten der Zürcher Privatbank weiter.
Noch mehr Abwärtspotenzial
Geht es nach den angelsächsischen Experten von Barclays, dürfte die Talfahrt beim Schweizer Rückversicherer noch akzentuierter ausfallen als bisher angenommen. Deren Experte, welcher bislang ein Kursziel von 124 Franken aufrief, hat das Kursziel am vergangenen Freitag gar auf 122 Franken mit der unveränderten Einstufung Underweight gesenkt.
Die Auswirkungen sinkender Rückversicherungspreise machen sich zunehmend bemerkbar, so der Experte von Barclays. Im Bereich Schaden und Unfall ging der Umsatz bereinigt um 10 Prozent zurück, während sich auch das Neugeschäft abkühlte. Zudem blieben Anlageergebnis und Solvenzquote hinter den Prognosen zurück.
Swiss Re wird am 4. Dezember die Finanzziele für 2027 und ein Update zur Kapitalallokation präsentieren. Bei der Kapitalallokation dürfte wohl ein weiterer Aktienrückkauf zu erwarten sein. Zusammen mit der steigenden Dividende sei das der wichtigste Stützpfeiler für die Aktie, so die Experten der Helvetischen Bank abschliessend.