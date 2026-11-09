Nachdem verschiedene Analysten den Zahlenkranz für das dritte Quartal kritisch sahen - mehr dazu hier -, findet die Helvetische Bank durchaus positive Worte. Swiss Re sei heute qualitativ ein deutlich besseres Unternehmen als vor drei Jahren. Erstens seien die Reserven gestärkt worden, Life & Health (L&H) bereinigt, die Kapitalisierung sei komfortabel und die Kosten sinken. Das dritte Quartal 2026 bestätige diese Qualität, auch wenn das insgesamt doch eher milde Naturkatastrophenjahr deutliche Unterstützung lieferte, so die Experten der Zürcher Privatbank weiter.