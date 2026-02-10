Zur Stärkung seiner Pipeline bei Gewichtssenkern schloss Astra zuletzt ein Geschäft mit dem chinesischen Unternehmen CSPC Pharmaceutical Group im Wert von bis zu 18,5 Milliarden Dollar ab. Damit erhält der Konzern Zugang zu einer langanhaltenden Peptidtechnologie, die monatliche Dosierungen ermöglichen könnte. Dies ist derzeit ein heiss umkämpftes Segment in dem Markt für Gewichtssenker, in dem noch der US-Konzern Lilly und der dänische Hersteller Novo Nordisk führend sind. Einer von Astraszenecas Hoffnungsträgern, das orale Mittel Elecoglipron, wird bereits in die letzte Phase der klinischen Studien überführt.