Die Zürcher Kantonalbank (ZKB) setzt der fairen Wert der Sulzer-Aktie bei 143 Franken an, was ein Kurspotenzial von über 14 Prozent darstellt. Sulzer werde in den drei wichtigen und attraktiven Märkten wachsen: Energiesicherheit und -transition, natürliche Ressourcen und Prozessindustrie. Der verantwortliche Analyst rechnet mittelfristig mit einem organischen Wachstum von drei Prozent, einer EBITDA-Marge von 15,1 Prozent und einer Rendite auf das eingesetzte Kapital von 23,8 Prozent.