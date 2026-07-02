Sie geht nun von einem durchschnittlichen Goldpreis von 4675 US-Dollar pro Unze aus, wobei ein schwächeres erstes Halbjahr und eine moderatere Erholung im zweiten Halbjahr als erwartet berücksichtigt werden. «Der Markt wirkt weder selbstgefällig long noch aggressiv short», sagte sie und fügte hinzu, dass viele der negativen Nachrichten bereits in den Preisen eingepreist seien. Auch die Deutsche Bank und Goldman Sachs senkten zuletzt ihre Prognosen für den Goldpreis.