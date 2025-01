Ein Sprecher des Suchmaschinenbetreibers gab am Donnerstag die Summe von einer Million Dollar an. Dies entspricht der Spende des Windows-Herstellers, die der Agentur Bloomberg zufolge dem Republikaner am 20. Januar zugutekommen soll. Die Liste der führenden US-Konzerne umfasst früheren Angaben zufolge unter anderem Amazon, Meta, Ford, die Bank of America, Goldman Sachs und Uber.