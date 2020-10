Die Kryptobörse FTX bietet in Zusammenarbeit mit dem deutschen Finanzunternehmen CM Equity und der in der Schweiz ansässigen Digital Assets so genannte “Fractional Stocks” (Bruchteile von Aktien) an - etwa ein Dutzend Aktien- und Krypto-Paare, die auf der FTX-Plattform zu handeln sein werden, wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, in die Bloomberg Einblick hatte. Andere bekannte Namen sind Facebook, Netflix, Tesla und der börsengehandelte Fonds S&P 500.

Der Schritt steht im Zusammenhang mit einem breiteren Vorstoss der Kryptowährungsbranche, so genannte Securitized Token Listings bekannt zu machen. Letztere sind digitale Assets, die für ansonsten illiquide Vermögenswerte von Immobilien bis Kunst vermarktet werden. Das institutionelle Interesse am Kryptomarkt hat in diesem Jahr zugenommen, nachdem sich der Bitcoin-Wert seit März fast verdreifacht hat auf das höchste Niveau seit Januar 2018.

Handelsgebühren für Service

Sam Bankman-Fried, CEO von FTX, sagte, die Token richten sich an Anleger, die es schwierig oder unbequem finden, über traditionelle Märkte an Aktien zu gelangen.

Die Token werden sich ähnlich wie Depositary Receipts oder ETFs verhalten, sagte Bankman-Fried. Anleger können die Token an der FTX handeln, müssen sie jedoch über CM Equity, die die tatsächlichen Wertpapiere hält, für das zugrunde liegende Wertpapier einlösen, sagte er.

Es gebe Handelsgebühren für den Service, aber keine anderen Verwaltungsgebühren für das Halten der Token, sagte eine Sprecherin von FTX. Die Registrierung beginnt am Donnerstag und der Handel wird kurz darauf live gehen.

(Bloomberg)