Warren Buffett: Raus aus Banken und TSMC, weitere Aufstockung bei Apple

Warren Buffett, der mit seiner Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway wiederholt ein goldenes Näschen bewiesen hat, verkaufte seine verbleibenden Anteile am Finanzdienstleister BNY Mellon, an der Bank US Bancorp und am Chiphersteller Taiwan Semiconductor (TSMC). Diese Positionen waren am 30. September des letzten Jahres insgesamt noch 9,7 Milliarden Dollar wert. Beim Ölförderer Chevron wurden ebenfalls Gewinne mitgenommen, nachdem die Aktie Ende 2022 auf ein Allzeithoch vorgestossen war.