Dabei konzentrieren sich sechs der zehn grössten Positionen in über 700 aggregierten Hedgefonds-Portfolios zunehmend auf die «Magnificent Seven», mit Tesla als einziger Ausnahme. Auf die «Magnificent Seven» - Apple, Microsoft, Google-Muttergesellschaft Alphabet, Amazon.com, Nvidia, (Tesla) und Facebook-Eigentümer Meta - entfallen 13 Prozent der gesamten Hedge Fonds-Long-Portfolios. Dennoch sind sie im Vergleich zu einem kollektiven Anteil von 26 Prozent am Russell 3000 deutlich untergewichtet, was eine vorsichtige Herangehensweise an Mega-Cap-Aktien verdeutlicht.