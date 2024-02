Anleger, die auf eine neue Führung am Aktienmarkt gehofft hatten, wurden bitter enttäuscht, da die Top-Performer des Jahres 2023 zu Beginn des Jahres ihren Höhenflug fortsetzten. Eine der Botschaften der Marktaktivität im Januar lautet deshalb: "Was 2023 funktioniert hat, funktioniert auch 2024", schrieb Steven Kron, Researcher bei der US-Investmenbank Goldman Sachs, in einer Notiz vom 1. Februar. "Ein kurzer Blick auf die Aktien im S&P 500 zeigt, dass die überwiegende Mehrheit der darin enthaltenen Aktien im Januar in dieselbe Richtung wie in den letzten zwölf Monaten gehandelt wurde."