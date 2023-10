Was sind die drei wichtigsten Erkenntnisse bei der Anlagestrategie, die Sie für den langfristigen Erfolg an der Börse für unabdingbar halten?

Es bedarf einer guten Strategie, Weitblick und Disziplin. Nährboden des Erfolgs an der Börse ist die Ausgestaltung der Anlagestrategie. Sie muss die eigenen Bedürfnisse abbilden, auf die langfristigen Ziele abgestellt sein und dabei die eigene Risikoaffinität und Risikofähigkeit abbilden. Oft wird die Wichtigkeit des Anlagehorizontes unterschätzt. Auf dieser Grundlage müssen Investitionen getätigt werden, welche mit entsprechendem Weitblick erfolgen. Kurzfristigkeit zahlt sich nur selten aus. Geld sollte in zukunftsfähige Geschäftsmodelle mit nachhaltig hoher Ertragskraft fliessen. 'Last but not least' braucht es Disziplin, was oft schwieriger ist, als es auf den ersten Blick scheint. Hat man eine gute Strategie gilt es dieser konsequent zu folgen. Ein gut aufgestelltes und diversifiziertes Portfolio kann auch über kurzfristige Unsicherheit hinwegsehen, einer erhöhten Volatilität standhalten und langfristig attraktive Opportunitäten nutzen.