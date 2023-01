Marc Hänni: In sehr unterschiedliche Richtungen wohl. Es fällt im Moment bereits nicht leicht, jeweils am Morgen vorauszusagen, wie die Aktienkurse auf Unternehmenszahlen reagieren werden. Richemont beispielsweise wies vor eineinhalb Wochen keine besonders guten Zahlen zum Weihnachtsgeschäft aus, doch der Markt reagierte wegen der positiven Kommentare zur Wirtschaftsöffnung in China mit Käufen. Bei Swatch war es genauso. Die Kursreaktionen insgesamt werden wohl weder auf der positiven noch auf der negativen Seite schwächer. Für Stock Picker ist dies aber gut. Die Fundamentalanalyse kommt jetzt wieder mehr zum Tragen als in den vergangenen zwölf Monaten. 2022 war viel mehr makroökonomisch und geopolitisch getrieben.