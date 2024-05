Auch in der Schweiz gehören Null- und Negativzinsen wohl der Vergangenheit an. Längerfristig dürften hier die Inflation und der Leitzins je bei 1,5 bis zwei Prozent liegen, so Geissbühler. Für die Eurozone geht er langfristig von mehr als zwei Prozent Inflation aus, was für Leitzinsen zwischen zwei und 2,5 Prozent spräche. In den USA könnten sogar drei Prozent Inflation das neue Normal werden, schätzt der Raiffeisen-Anlagechef. «Der neutrale Leitzins der Fed läge damit bei rund drei Prozent.»