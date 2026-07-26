Die Aussage war ungewöhnlich: Zwar würde er eine einzelne Aktie in Betracht ziehen, wenn es sich um eine «hervorragende Investition» handle. Doch den breiten Markt würde er bei den aktuellen Bewertungen nicht kaufen. Die eher pessimistische persönliche Einschätzung gegenüber Aktienkäufen kam von Jamie Dimon, CEO von JPMorgan und dem wohl mächtigsten Banker der Welt. Doch nicht bloss Aktien würde er derzeit meiden. Auch US-Staatsanleihen würde Dimon derzeit nicht kaufen, wie er vor einigen Tagen bei CNBC ausführte (mehr dazu hier).