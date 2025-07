Unicredit hatte am Dienstagabend mitgeteilt, nun grösster Aktionär der Commerzbank zu sein. Nach Erhalt aller Genehmigungen habe man die zuvor erworbenen Derivate in Commerzbank-Aktien getauscht und halte jetzt rund 20 Prozent der Anteile und Stimmrechte - doppelt so viel wie bisher. Die Mutter der Münchner HypoVereinsbank (HVB) hat über Derivate Zugriff auf weitere neun Prozent an der Commerzbank. Auch diese wolle man «zu gegebener Zeit» in Aktien wandeln, hiess es.