Uhren als «Mainstream-Investition»

Die Pandemiezeit führte dazu, dass die Menschen ihre verfügbaren Mittel nicht mehr hauptsächlich für Reisen und andere Freizeitaktivitäten verwenden, sondern für Sachwerte wie Uhren, was die Nachfrage anheizt. Diese resultierende Preisblase lockt immer mehr Liebhaber in den Sektor und treibt die Bewertungen in die Höhe. Gemäss Everywatch hat der Markt für Luxusuhren in den letzten Jahren stark an Dynamik gewonnen und werde zunehmend zu einer «Mainstream-Investition». Hilfe verschafft dabei der visuelle Ansatz, gefördert durch die sozialen Medien als Präsentationsplattform.