Schweizer Kerninflation ist im Vergleich zu den G10-Ländern deutlich geringer

Der Frage, welche Rolle die Kerninflation bei der Währungsentwicklung spielt, ist die Commerzbank nachgegangen. Deren Devisenstratege Ulrich Leuchtmann wollte wissen, warum der japanische Yen in den letzten Jahren so spektakulär gefallen ist und sich auf der anderen Seite der Schweizer Franken sehr gut entwickelt hat. Der japanische Yen hatte in den letzten drei Jahren etwa ein Drittel seines Wertes gegenüber dem Schweizer Franken verloren. «Ein spektakuläre Entwicklung im G10-Universum mit relativ geringer Volatilität», so Leuchtmann.