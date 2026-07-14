Nach der ‌Abspaltung von der Siemens AG im Jahr 2020 und der erfolgreichen Entwicklung des ​Unternehmens beginne Siemens Energy jetzt mit ​den Vorbereitungen für ​den Übergang zu einer eigenständigen Marke. Grundlage sei ‌der zeitlich begrenzte Lizenzvertrag zur Nutzung der Marke Siemens. «Seit unserem Börsengang war klar, ​dass ​uns die ⁠lizenzierte Marke Siemens Energy für ​einen begrenzten Zeitraum ⁠zur Verfügung stehen würde», sagte Vorstandschef ‌Christian Bruch. Heute sei das Unternehmen strategisch, operativ und finanziell gut aufgestellt.