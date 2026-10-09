KI-Sektor im Fokus

Auf Einzeltitelebene dürften Aktien aus dem Bereich der KI-Infrastruktur im dritten Quartal für mehr als die Hälfte des Gewinnwachstums des S&P 500 verantwortlich sein. Die zehn Aktien mit dem grössten Beitrag werden voraussichtlich mehr als zwei Drittel des gesamten Gewinnwachstums des S&P 500 in diesem Quartal ausmachen, wobei Micron und Nvidia zusammen für mehr als ein Drittel des Indexwachstums stehen.