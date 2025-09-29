Laut der US-Bank Goldman Sachs waren internationale Hedgefonds im vergangenen Monat so aktiv in Onshore-Aktien wie seit Jahren nicht mehr – ein scharfer Kontrast zu 2021, als einige Kunden der Wall-Street-Bank den Markt als «nicht investierbar» bezeichnet hatten. Die Allianz-Fondstochter Pimco berichtet, dass Investoren heute stärker fürchten, Chancen zu verpassen, als Risiken einzugehen. Offizielle Daten zeigen Kapitalzuflüsse aus dem Ausland über mehrere Anlageklassen hinweg.