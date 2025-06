Einen positiven Impuls setzte Kanada, das kurz vor Inkrafttreten die Digitalsteuer gegen US-Technologieunternehmen zurückgezogen hatte. Die USA und Kanada seien damit ein Stück näher an einem Handelsdeal, sagte Thomas Altmann, Portfolio-Manager beim Vermögensverwalter QC Partners. «Und auch zwischen der EU und den USA scheint es weiterhin positive Tendenzen zu geben.» Unterdessen teilte die britische Regierung am Montag mit, dass das Handelsabkommen zur Senkung der US-Zölle auf britische Autos und Flugzeugteile in Kraft getreten sei.