"Der Verlust dieser Anreize könnte das Risiko weiterer Preissenkungen erhöhen, wenn Tesla im nächsten Jahr weiterhin auf Wachstum drängt", schrieb Matt Portillo, Analyst bei Tudor, Pickering, Holt & Co., am Dienstag in einer Notiz. Portillo geht ausserdem davon aus, dass die Auslieferungen von Tesla in den letzten drei Monaten des Jahres 2023 hinter den durchschnittlichen Erwartungen der Analysten zurückbleiben werden.