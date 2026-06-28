«Es ist klar, dass die grossen Tech-Konzerne nicht genug tun, um das Gesetz einzuhalten – es sind immer noch zu viele Kinder in den sozialen Medien», sagte Premierminister Anthony Albanese. Kommunikationsministerin Anika Wells erklärte, ‌die Plattformen wendeten «die üblichen Tricks der grossen Tech-Konzerne an und tun nur das Nötigste, um den Vorschriften Genüge zu tun». Die Regierung bekräftigte, dass die Behörde aktiv mögliche ​Verstösse durch fünf Plattformen untersucht: Instagram und Facebook von Meta, YouTube von ​Google, Snapchat von Snap und TikTok.