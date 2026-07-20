Am Freitag hatte der Titel 17 Prozent verloren und war damit der schlechteste Wert an der Schweizer Börse an diesem Tag. AMS und auch andere Schweizer Halbleiter-Aktien sind seit einiger Zeit Teil einer internationalen Entwicklung. An der US-Technologie-Börse Nasdaq sowie in Japan und Korea stehen Aktien mit KI-Bezug unter Druck. Nach deren Rally bis in den Juni hinein machen hier viele Anleger weiter Kasse.