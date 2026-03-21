Als Konsequenz baut Mercedes sein Logistiknetz in Europa um. Der Standort Wetzikon fällt der Konsolidierung zum Opfer. Künftig werden Schweizer Garagen aus Reutlingen (D) beliefert. Für die Angestellten ist das ein harter Schlag. Nur «eine Handvoll» kann intern weiterbeschäftigt werden, wie der «Zürcher Oberländer» schreibt. Für die übrigen soll es einen Sozialplan mit Abfindungen und Unterstützung bei der Jobsuche geben.