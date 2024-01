«Es sieht so aus, als würden wir Zeuge der grössten Transformation der Branche», schrieb Branchen-Experte Ferdinand Dudenhöffer in einer jüngsten Untersuchung zum weltgrössten Automarkt China. Im Mittelpunkt stünden Unternehmen wie Huawei und Xiaomi, die in Europa vielen als Hersteller von Smartphones bekannt sind.