Volvo Cars hat im August deutlich weniger Autos verkauft. Der Absatz sank im Vergleich zum Vorjahresmonat um neun Prozent auf 48.029 Fahrzeuge, teilte der schwedische Autobauer am Donnerstag mit.
Besonders stark brach der Verkauf von Elektroautos ein, ein Minus von 28 Prozent. Ihr Anteil am Gesamtabsatz lag bei 20 Prozent.
Die Verkäufe elektrifizierter Fahrzeuge insgesamt, die auch Plug-in-Hybride umfassen, gingen um 17 Prozent zurück. Der mehrheitlich zum chinesischen Geely-Konzern gehörende Autobauer hatte im Juli einen Gewinneinbruch gemeldet und dabei auf eine schwache und volatile Nachfrage, ein sinkendes Verbrauchervertrauen sowie neue Zölle als Herausforderungen für die Branche verwiesen.
(Reuters)