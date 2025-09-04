Die Verkäufe elektrifizierter Fahrzeuge insgesamt, die auch Plug-in-Hybride umfassen, gingen um 17 Prozent zurück. Der mehrheitlich zum chinesischen Geely-Konzern gehörende Autobauer hatte im Juli einen Gewinneinbruch gemeldet und dabei auf eine schwache und volatile Nachfrage, ein sinkendes Verbrauchervertrauen sowie neue Zölle als Herausforderungen für die Branche verwiesen.