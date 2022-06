"Unsere Beschränkungen liegen eher bei den Rohstoffen und der Möglichkeit, die Produktion hochzufahren", sagte der Chef des E-Auto-Riesen auf dem Qatar Economic Forum in einem Interview mit Bloomberg-Chefredakteur John Micklethwait.

"Wie jeder weiß, der schon einmal versucht hat, einen Tesla zu bestellen, ist die Nachfrage nach unseren Autos extrem hoch und die Warteliste ist lang", sagte er. "Das ist nicht beabsichtigt, und wir erhöhen die Produktionskapazitäten so schnell wie nur irgend möglich."

Anfang des Monats hatte Musk erklärt, Tesla habe angesichts von Lieferkettenproblemen ein "sehr schwieriges Quartal". Er forderte die Mitarbeiter auf, dabei zu helfen, die Produktion wieder in Gang zu bringen.

"Dies war ein sehr hartes Quartal, vor allem aufgrund von Herausforderungen in der Lieferkette und der Produktion in China", sagte Musk in einer E-Mail an die Mitarbeiter. "Wir müssen uns also anstrengen, um uns zu erholen!"

Das Tesla-Werk in Schanghai kann in normalen Zeiten rund 2100 Autos pro Tag produzieren. Während des monatelangen Lockdowns in der Metropole war es bis Mitte April drei Wochen lang geschlossen. Um das Werk wieder in Betrieb zu nehmen, ließ Tesla seine Mitarbeiter vor Ort wohnen und arbeiten.

Auf die Frage, ob er bei Elektroautos Konkurrenz eher von etablierten globalen Autogiganten wie der Volkswagen und Ford sieht oder von chinesischen Firmen wie Nio und Xpeng, lobte Musk die Unternehmen aus der Volksrepublik.

"Ich bin generell sehr beeindruckt von den Autofirmen in China", sagte er. "Ich denke, sie sind extrem wettbewerbsfähig, arbeiten hart und sind intelligent."

Das Ministerium für Handel und Industrie von Katar, die Qatar Investment Authority und die Investment Promotion Agency Qatar sind die Organisatoren des Qatar Economic Forum. Media City Qatar ist die gastgebende Organisation.

(Bloomberg)