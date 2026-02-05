Im Gesamtjahr 2025 lieferte der Autobauer 710'000 Pkw an die Kunden aus und damit sieben Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Im neuen Jahr will Samuelsson wieder mehr Autos verkaufen, der freie Mittelzufluss soll sich deutlich verbessern. «Unsere Massnahmen im Jahr 2025 haben uns auf einen Weg zurück zum Wachstum gebracht», sagte der Manager laut Mitteilung. «Wir sind von unserer langfristigen Strategie und unserer klaren Ausrichtung überzeugt.» Unter anderem hat Volvo 3000 Stellen gestrichen. Im neuen Jahr sollen zusätzlich mindestens fünf Milliarden Kronen eingespart werden.