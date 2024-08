Der Hochlauf der Elektromobilität stockt hierzulande nachhaltig. Der Markt habe jegliche Dynamik verloren und viele Kunden zweifelten an den Perspektiven von E-Autos, erklärte Gall. «Dass es auch in der Politik immer mehr Stimmen gibt, die eine Abkehr vom Verbrenner-Aus im Jahr 2035 fordern, sorgt für zusätzliche Verunsicherung.» Laut dem Verband der Automobilindustrie (VDA) wurden nach sieben Monaten insgesamt nur rund 319.300 Neuzulassungen von Elektro-Pkw registriert, zwölf Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Das Bundeswirtschaftsministerium erklärte, die «grosse Massgabe» bleibe, dass in der EU ab 2035 keine Autos mit CO2-Ausstoss mehr zugelassen werden können. Es gebe neue Anreize mit Steuererleichterungen für Elektroautos. «Es ist klar, dass wir alles tun, damit Deutschland ein starker Automobilstandort bleibt», ergänzte ein Sprecher des grün-geführten Ministeriums.