Man befinde sich darüber in fortgeschrittenen Verhandlungen mit dem VW-Haupteigner Porsche SE, teilte der Wolfsburger Konzern am Dienstag mit. Es sei bereits über eine Eckpunktevereinbarung verhandelt worden, die Basis für die weiteren Schritte zur Vorbereitung eines Börsengangs bilden solle. Eine abschliessende Entscheidung sei noch nicht getroffen worden. Hinweise auf eine bevorstehende Platzierung von Porsche hatten sich in den vergangenen Wochen verdichtet.

(Reuters)