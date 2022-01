Die Aktie des Pkw-Herstellers, die im vergangenen Jahr ihren Kurs in etwa verdoppelt hat, legte im späten Handel am Donnerstag an der Wall Street um 2,7 Prozent auf 25,13 Dollar zu.

Börsianer begründeten die Aufschläge mit dem Elektroauto-Optimismus. Ford will die Produktion seines Modells "Mustang Mach-E" bis 2023 auf 200'000 Einheiten pro Jahr verdreifachen. Insgesamt will der Autobauer bis dahin jährlich 600'000 Elektro-Modelle absetzen.

Ford ist nun mehr wert als sein Rivale General Motors, der auf eine Marktkapitalisierung von 88,61 Milliarden Dollar kommt. Der E-Autobauer Tesla erreicht sogar einen Börsenwert von mehr als einer Billion Dollar.

(Reuters)