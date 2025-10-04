Stellantis hatte im Juli vor Belastungen durch US-Zölle in Höhe von 1,5 Milliarden Euro (1,76 Milliarden Dollar) für das laufende Jahr gewarnt. Filosa führt den Konzern seit Juni und will ihn nach einem schwachen Jahr 2024 wieder auf Kurs bringen. Dazu gehört die Wiedereinführung von Modellen wie dem Jeep Cherokee, deren Abschaffung als einer der Gründe für sinkende Verkaufszahlen gelten.