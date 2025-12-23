Eine Gruppe von Autoren um den Investigativjournalisten John ‌Carreyrou ‌verklagt mehrere Technologiekonzerne wie Google, OpenAI und Meta. Sie werfen den Firmen vor, ihre urheberrechtlich geschützten ​Bücher unerlaubt für das ‌Training von ‌Künstlicher Intelligenz (KI) genutzt zu haben.

Carreyrou ist bekannt für die Aufdeckung des Betrugs beim US-Bluttest-Startup Theranos. Die am Montag in Kalifornien ⁠eingereichte Klage richtet sich auch gegen die Firma xAI von Elon Musk.

Die Autoren ​streben bewusst keine Sammelklage ‌an. Solche Verfahren würden die ‍beklagten Firmen begünstigen, da sie eine einzige ​Einigung mit vielen Klägern aushandeln könnten, heisst es in der Klageschrift. Carreyrou hatte ‌das Vorgehen der ⁠KI-Firmen bereits zuvor scharf kritisiert ‌und das unerlaubte Nutzen von Büchern als eine Erbsünde ‍der Branche bezeichnet. Stellungnahmen der beklagten Unternehmen lagen zunächst nicht vor.