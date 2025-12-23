Die Autoren ​streben bewusst keine Sammelklage ‌an. Solche Verfahren würden die ‍beklagten Firmen begünstigen, da sie eine einzige ​Einigung mit vielen Klägern aushandeln könnten, heisst es in der Klageschrift. Carreyrou hatte ‌das Vorgehen der ⁠KI-Firmen bereits zuvor scharf kritisiert ‌und das unerlaubte Nutzen von Büchern als eine Erbsünde ‍der Branche bezeichnet. Stellungnahmen der beklagten Unternehmen lagen zunächst nicht vor.