Der Autobauer Stellantis gewinnt den Autovermieter Sixt als Grosskunden. Sixt werde in den nächsten drei Jahren bis zu 250'000 Fahrzeuge des Mutterkonzerns von Opel, Peugeot, Fiat und Chrysler für den Einsatz in den europäischen und nordamerikanischen Vermietflotten kaufen, teilten beide Unternehmen am Dienstag mit. «Die Vereinbarung umfasst einen Wert von mehreren Milliarden Euro», hiess es in der Mitteilung. Die ersten Fahrzeuge sollen noch im Frühjahr an Sixt geliefert werden. Bei den Bestellungen über das laufende Jahr hinaus legt sich Sixt dabei nicht fest - wie viele Fahrzeuge der Vermieter am Ende abnimmt, hänge vom Bedarf und der Nachfrage ab.