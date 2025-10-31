Die Bruttoprämien und sonstigen Erträge seien im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um sechs Prozent auf 89,4 Milliarden Euro geklettert, teilte das Unternehmen AXA am Donnerstagabend in Paris mit. Die Dynamik des ersten Halbjahres habe sich im dritten Quartal fortgesetzt, sagte Axa-Finanzchef Alban de Mailly Nesle laut Mitteilung. An der Börse kann die Aktie davon jedoch nicht profitieren.