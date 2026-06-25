Wie das Geld ausgegeben werden soll, will Volkswagen zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben. Finanzchef Arno ​Antlitz sagte, die VW-Aktionäre könnten in mehrfacher Hinsicht von der Transaktion profitieren: zum einen durch die gestärkte Substanz von Volkswagen, ​zum anderen durch die Teilhabe an dem künftigen Wert- und Wachstumspotenzial von Everllence. Für den ​Autobauer kommt das zusätzliche Geld gelegen. Volkswagen leidet unter der Krise auf dem chinesischen Automarkt und den Zöllen von US-Präsident Donald Trump. Blume will dem Aufsichtsrat noch vor der Sommerpause sein Konzept ‌für einen weitreichenden Umbau des Unternehmens präsentieren. Dazu gehört auch ein weiterer Kapazitätsabbau: In Deutschland sollen demnach die Kapazitäten für weitere 500'000 Autos jährlich wegfallen. Bis 2030 will Blume die Rendite des Konzerns auf acht bis zehn Prozent steigern, für das laufende Jahr liegt die Zielmarke mit vier bis 5,5 Prozent bei gerade ​einmal der ​Hälfte davon.