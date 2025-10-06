Gemäss Informationen von Ende Juni beginnt Mitte Oktober vor einem Mailänder Gericht ein Verfahren gegen die Genfer Bank. Ein Mailänder Richter hatte damals entschieden, dass ein Gericht die Anklage eines Mailänder Staatsanwalts prüfen soll. Dieser wirft der Bank und zwei ehemaligen Managern Geldwäscherei vor. Sie hätten ein System aufgebaut, mit dem Geld italienischer Steuerzahler ins Ausland transferiert worden sei, hiess es.