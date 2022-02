Die Schweizer Grossbank Credit Suisse weist einigen russischen Anleihen nun einen Beleihungswert von Null zu, was in der Praxis bedeutet, dass die Credit Suisse diese Papiere nicht mehr als Sicherheit akzeptiert. Das berichten mit der Angelegenheit vertraute Personen. Bonds der sanktionierten Banken Sberbank und VTB Bank gehören zu denjenigen, die auf Null gesetzt wurden, so die Personen.

Ein Sprecher der Bank lehnte eine Stellungnahme ab.

US-Präsident Joe Biden kündigte am Donnerstag Sanktionen gegen russlands grösstes Geldhaus die Sberbank, die VTB und drei weitere Finanzinstitute an, sowie gegen zahlreiche russische Milliardäre und deren Familienmitglieder. Auch die Europäische Union zielt mit ihrem Sanktionspaket auf den Zugang Russlands zum europäischen Finanzsektor.

Die UBS hat bereits begonnen, bei einigen Kunden Nachschussforderungen zu stellen, nachdem sie den Beleihungswert aller russischen Anleihen auf Null gesenkt hat, berichtete Bloomberg am Donnerstag. Pictet habe den Beleihungswert weniger drastisch reduziert, doch auch dort sei es zu Margin Calls gekommen.

(Bloomberg)