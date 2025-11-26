Swissquote hat ihren Kunden den Handel mit Kryptowährungen früh ermöglicht und das Angebot dahingehend weit vor vielen Konkurrenten ausgebaut. Somit gilt das Unternehmen laut der Basler Kantonalbank (BKB) auch als eine Art Stellvertreter für den Kryptomarkt. Diese Meinung teilen zwar nicht alle Experten, dennoch hat der Aktienkurs, seit der Bitcoin unter Druck kam, rund 13 Prozent verloren.