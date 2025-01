Globale Aktien sind am Freitag gestiegen. Grund waren Aussichten auf niedrigere Zinsen in den USA und ein Handelsabkommen zwischen den USA und China nach Äusserungen von Präsident Donald Trump. In Tokio legte der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,4 Prozent auf 40'119,90 Punkte zu und der breiter gefasste Topix notierte 0,4 Prozent höher bei 2761,78 Zählern. Die Börse Shanghai gewann 0,7 Prozent auf 3253,79 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen stieg um 1,0 Prozent auf 3840,24 Punkte.