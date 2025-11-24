Das grösste Gewinnpotenzial für die nächsten zwölf Monate sehen die Experten von Vontobel bei Sika und Partners Group mit rund 44 respektive 40 Prozent. Beide Aktien hinken dem Swiss Performance Index (SPI) in diesem Jahr deutlich hinterher: Sika hat knapp 29 Prozent verloren, während Partners Group um rund einen Viertel gefallen ist. Der SPI liegt im gleichen Zeitraum über 12 Prozent im Plus.